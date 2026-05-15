Hélène Hendriks responde al duro ataque de Jack van Gelder

Hélène Hendriks ha respondido a las duras palabras de Jack van Gelder sobre la ruptura de su relación tras su salida de «De Oranjezomer». La presentadora ha declarado a «De Telegraaf» que le han sorprendido sus declaraciones y subraya que, efectivamente, ella sí ha intentado contactar con él.

Van Gelder dejó este año De Oranjezondag tras fracasar las negociaciones para su continuidad. El jueves relató su versión y criticó a Hendriks: «Te lo digo con toda sinceridad: estoy decepcionado con ella. Casi no he sabido nada más de ella. Eso me resulta bastante difícil», afirmó.

Al ser confrontada por De Telegraaf, Hendriks admitió su sorpresa y recordó que, a finales de abril, había intentado contactarlo.

«Me duele, sobre todo por nuestro pasado y la buena relación que teníamos», afirmó Hendriks.

Van Gelder confirma ahora que Hendriks efectivamente intentó llamarle, pero afirma que no vio la llamada del 29 de abril hasta más tarde, cuando no estaba localizable.

Van Gelder añade que el problema se habría evitado si ella hubiera insistido. «Si hubiera llamado o escrito de nuevo, este malentendido no habría surgido», concluye.

Las dos estrellas de la televisión han retomado el contacto, pero, según De Telegraaf, su relación aún no se ha normalizado: «Por ahora, el estado es de alerta naranja».