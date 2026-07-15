Harry Kane supera el récord de Rooney con Inglaterra

Harry Kane, capitán de Inglaterra, alcanzó un nuevo hito al jugar contra Argentina este miércoles en la semifinal del Mundial 2026.

Titular bajo la dirección de Thomas Tuchel, Kane alcanzó una marca histórica.

Según Squawka, Kane alcanza 121 partidos internacionales y supera a Wayne Rooney (120) como jugador de campo con más encuentros con Inglaterra.

El legendario portero Peter Shilton, con 125, sigue siendo el jugador con más partidos en la historia de la selección inglesa, por lo que a Kane le faltan cuatro para igualarlo.

Si juega el último partido del torneo, reducirá esa diferencia.

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