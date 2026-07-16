Harry Kane elude la pregunta difícil: «Mirad a Messi»

Harry Kane, capitán de Inglaterra, admitió que podría haber jugado su último Mundial tras la dolorosa derrota en semifinales contra Argentina.

Kane, que cumplirá 33 años a finales de mes, soñaba con llevar a Inglaterra a su primera final desde 1966 el domingo, pero Argentina ganó 2-1 en el último suspiro.

Inglaterra se adelantó con un gol de Anthony Gordon (55), pero Argentina remontó con tantos de Enzo Fernández (85) y Lautaro Martínez (90+2).

Kane admitió que aún es pronto para saber si este fue su último Mundial, aunque reconoció que la posibilidad existe.

No obstante, el máximo goleador de la historia de Inglaterra apuntó que, si Lionel Messi juega a los 39 años, él podría estar en el próximo Mundial.

Como recoge el «Daily Mail», Kane afirmó: «Todavía es pronto... Lo voy tomando año a año y veo cómo me siento, porque me encanta jugar con Inglaterra».

Y añadió: «Pero, claro, cuatro años es mucho tiempo… Aunque, por otro lado, ves a alguien como Messi que sigue rindiendo al máximo nivel incluso a una edad avanzada. Sinceramente, no lo sé».

Tras el partido, Kane admitió: «Estoy muy decepcionado. Decepcionado por los jugadores, decepcionado por todos».

«Hemos dominado gran parte del partido. Tras el 1-0 solo intentamos conservar el resultado, y eso no basta a este nivel».

«Estoy muy decepcionado porque nos hemos esforzado mucho para llegar hasta aquí. Los jugadores lo han dado todo: esfuerzo, sudor y lágrimas. Perder hoy de esta manera es muy frustrante».

“Nos costó presionar el balón. Lo hicimos bien en la primera parte y al inicio de la segunda, recuperamos balones y controlamos mejor el partido”.

Tras el gol, ya fuera porque ellos sumaron más jugadores en ataque o porque no pudimos seguir su ritmo en el marcaje individual, sus embates llegaron en oleadas y nos costó contenerlos.

Los jugadores siempre están listos; tras adelantarnos, el mensaje fue marcar otro gol.

Y concluyó: «Tras sus dos goles intentamos reaccionar, pero no lo logramos».