Hamza Abdelkarim pasa a la historia con una cifra «extraña»

Egipto ha alcanzado los octavos de final del Mundial 2026, convirtiéndose en la quinta selección africana en lograrlo tras Camerún (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) y Marruecos (2022 y 2026).

Los Faraones batieron varios récords, entre los que destaca el primer gol de Imam Ashour en la fase eliminatoria en 92 años, concretamente desde el gol de Abdel Rahman Fawzi ante Hungría en el Mundial de 1934, lo que supone la mayor diferencia temporal entre dos goles de una misma selección en esta fase.

Es la tercera selección africana en lanzar una tanda de penaltis, tras Marruecos (dos veces) y Ghana (una vez). Además, es la primera vez que dos equipos del continente (Marruecos y Egipto) ganan un partido eliminatorio en un mismo torneo.

Mohamed Hani marcó dos autogoles, hito negativo que solo había logrado antes el búlgaro Ivan Vutsov en 1966, elevando a 13 los autogoles del torneo.

Hamza Abdelkarim, del Shabab de Barcelona, entró ante Australia y se convirtió en el primer jugador en disputar un partido eliminatorio sin haber debutado con el primer equipo ni con el filial.

En octavos esperan al ganador de Argentina o Cabo Verde, cerrando una gesta histórica.