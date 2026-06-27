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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Hafiz Daraji sugiere amaño en el Mundial... ¿A qué se refiere?

Algeria vs Austria
Algeria
Austria
World Cup
Argelia
Austria
EE. UU.

Un periodista argelino suscita interrogantes con unas acusaciones vagas

El periodista argelino Hafiz Daraji sugirió que podrían existir sospechas de amaño en los partidos del Mundial 2026, aunque sin acusar a ninguna selección concreta.

Algunos medios ya habían alertado de que el nuevo formato, con 48 equipos y la clasificación de los mejores terceros, complicaba los cálculos y favorecía la polémica.

En Facebook añadió: «Jugar la tercera jornada a la misma hora no evita ni evitará polémicas».

Añadió que Argelia está al margen de la polémica, pues su destino depende de sí misma.

Y añadió: «Lo mejor es que tu destino en el Mundial esté en tus manos, no en los pies de los demás. Argelia no necesita esperar a otros resultados; le basta ganar o empatar ante Austria para pasar a la siguiente ronda».

World Cup
Algeria crest
Algeria
ALG
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Austria
AUT

Argelia jugará ante Austria la madrugada del domingo en la tercera jornada del Grupo 10; ambos tienen 3 puntos, con ventaja europea en la diferencia de goles.

A Argelia le basta ganar para avanzar como segunda del grupo, por detrás de Argentina, o empatar para entrar entre los mejores terceros.

Cabe recordar que en el Mundial 1982 Austria —su próximo rival— pactó con Alemania Occidental un resultado que eliminó a Argelia, en el llamado «escándalo de Gijón».

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