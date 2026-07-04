Hafiz Daraji: Cabo Verde ha dado dos lecciones a Egipto y Argelia

El periodista argelino Hafiz Daraji afirmó que Cabo Verde dio una lección a Egipto y Argelia de cara al Mundial 2026, tras su notable actuación ante Argentina.

Cabo Verde ofreció un gran espectáculo ante la “Tango” y cayó 2-3 tras prórroga en la ronda de 32.

El equipo africano complicó al campeón, pero los de Messi avanzaron a octavos, donde esperan a Egipto el martes.

Tras el encuentro, Draghi publicó en Facebook un consejo para los Faraones: «Cabo Verde demostró que Argentina no es invencible y que enfrentarla exige más valentía que miedo».

Y añadió: «Este partido nos ha recordado la fragilidad de nuestra selección frente a Messi y los suyos, a quienes respetamos tanto que perdimos audacia y personalidad».

Argelia perdió 3-0 ante Argentina en el debut.

Los “Verts” pasaron a dieciseisavos pero cayeron 2-0 ante Suiza y quedaron eliminados.

Para Draji, la gran revelación del Mundial es Cabo Verde: un equipo modesto en tamaño pero enorme en ambición, que plantó cara al campeón y se despidió con la cabeza alta tras un partido heroico que llegó a la prórroga y en el que marcó el gol más bonito del torneo.