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Haaland comenta el penalti de Mbappé ante Marruecos

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
E. Haaland
K. Mbappe
Francia
Marruecos

El delantero noruego Erling Haaland comentó el fallo de Kylian Mbappé, capitán de Francia, al fallar un penalti en la victoria 2-0 sobre Marruecos en cuartos del Mundial.

Mbappé falló un penalti al inicio, pero se resarció en el 60 con un disparo con efecto que batió a Yassine Bono.

El fallo del penalti, retrasado por la revisión del vídeoarbitraje, siguió siendo tema de conversación.

Según AOL, Haaland opinó sobre el fallo de Mbappé en Snapchat.

En un comentario sobre la foto del penalti, Haaland escribió: «Esperar 5 minutos para lanzar un penalti es demasiado tiempo».

World Cup
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Francia
FRA
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De hecho, Mbappé esperó 3 minutos y 12 segundos tras ser derribado por el marroquí Nasser Mazraoui. 

Para un jugador de la talla de Mbappé, esa interrupción no es trivial, y Haaland, también lanzador de penaltis, lo tiene claro.

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