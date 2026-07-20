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Guardiola decide sobre entrenar a Italia

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P. Guardiola
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El Azzurri busca recuperar su lugar en el panorama mundial

Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, dirigirá la selección italiana.

Según la prensa, la Federación Italiana quiere nombrarlo seleccionador para sustituir a Gennaro Gattuso y devolver a Italia al panorama internacional.

La selección italiana no se clasificó para los Mundiales de 2018, 2022 ni 2026, lo que ha llevado al fútbol italiano a una grave crisis.

Según «La Gazzetta dello Sport», esas opciones se desvanecen.

Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana, se reunió con él en Barcelona el fin de semana para evaluar su fichaje, pero no logró convencerlo.

La reunión no modificó su postura: el exentrenador del Manchester City quiere descansar tras dejar el club inglés y pasar tiempo con su familia.

Aunque no se descarta un cambio de opinión, el diario cree que es poco probable.

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