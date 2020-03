Gualberto Jara promete fútbol ofensivo y no proyecta su futuro en Colo Colo

El adiestrador paraguayo del Cacique no cree que Athletico Paranaense sea la "excepción" con respecto a los visitantes en la Libertadores.

A horas del estreno de este miércoles por en condición de local, cuando se mida al Athletico Paranaense, Gualberto Jara enfrenta el desafío de mantenerse en el cargo de entrenador titular tras la negativa de Felipao Scolari de llegar al Monumental. Y lo hace confiado en su plantel, al que siente más aliviado tras el triunfo en La Serena: "La mejoría quita la presión ambiente".

LAS FORMACIONES

Habla Gualberto Jara acá en el Monumental: “El equipo está mejor, súper compenetrado en Copa Libertadores. Con confianza y convicción de hacer un buen partido” @Goal_en_espanol confirma que Barroso está en observación y que Fuentes no tendrá problemas en jugar pic.twitter.com/kwSmTpm6z2 — Homero Ramírez (@ramirescl) March 10, 2020

Jara, que debutó internacionalmente con una derrota en , a manos de Jorge Wilstermann, no se atreve a anticipar el futuro y prefiere no proyectarse más allá del cruce ante el elenco de , uno que cree que no saldrá a atacar, sino que a cuidarse. Sentenció que "pude ver el partido con Peñarol y además otros partidos por el campeonato. Es un buen equipo, difícil, con muy buenos jugadores. Tiene una idea de juego que tratan de hacerla siempre, pero quiero destacar que en este tipo de competencias de Copa Libertadores se juega de forma más abierta y ofensiva de local. Y de visita uno trata de asegurarse un poco, y luego buscar la posibilidad de un primer gol y de ser posible el triunfo. Más menos esa es la forma en que la mayoría compiten en Copa Libertadores. No creo que el equipo brasileño sea una excepción, pero se sabe que tienen buenos jugadores, un buen ritmo de juego y por lo tanto nosotros lo analizamos y estamos listos para tratar de contrarrestar su juego, hacer lo nuestro y aprovechar todo lo que nos puedan brindar ellos".

Más equipos

Sobre su proyección, insistió en la idea de aportar merced a su "cariño" por el club con un "granito de arena", aunque afirmó que seguir hasta junio "no me lo han ofrecido". Es más, aclaró: "Me acabo de enterar que existe esa posibilidad".

"Estoy ayudando. Si después tenemos el tiempo de ver la duración (del contrato), será después de estos partidos", remató sobre el tema. "Sacar los puntos va a ser un salto muy importante para el equipo", cerró del cruce por el Grupo C.

Jara confirmó que está esperando por la condición física de Julio Barroso y que César Fuentes, también tocado, será considerado. Felipe Campos es la opción en caso de que el Almirante no esté al cien. ¿Los otros diez? Cortés, Opazo, Chaco, Suazo, Carmona, Fuentes, , Bolados, Blandi y Mouche.