Grupo C de la Copa América 2019: posiciones, partidos y cruces

Uruguay y Chile parten como favoritos para conseguir la clasificación a los cuartos de final.

El Grupo C es, sin duda alguna, uno de los más atractivos de la 2019. Cuenta con la presencia de , el más ganador en la historia del torneo y uno de los grandes favoritos. También con , campeón en las últimas dos ediciones. Mientras que y no parecen ser rivales sencillos, ni mucho menos.

PARTIDOS

Domingo 16 de junio

Grupo C: Uruguay vs Ecuador, Mineirao, Belo Horizonte, 19:00 hora local (mismo horario para , 18:00 para Chile, 17:00 para y Perú; 00:00 para )

Lunes 17 de junio

Grupo C: Japón vs Ecuador, Morumbi, Sao Paulo, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 para Chile, 18:00 para Colombia y Perú; 01:00 para España)

Jueves 20 de junio

Grupo C: Uruguay vs. Japón, Arena do Gremio, Porto Alegre, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 de Colombia y Perú; 01:00 de España)

Grupo C: Ecuador vs. Chile, Arena Fonte Nova, Salvador, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 de Colombia y Perú; 01:00 de España)

Lunes 24 de junio

Grupo C: Chile vs. Uruguay, Maracaná, Río de Janeiro, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 de Colombia y Perú; 01:00 de España)

Grupo C: Ecuador vs. Japón, Mineirao, Belo Horizonte, 20:00 hora local (mismo horario para Argentina; 19:00 de Chile; 18:00 de Colombia y Perú; 01:00 de España)

POSICIONES

GRUPO B PJ PG PE PP PTS Uruguay 0 0 0 0 0 Chile 0 0 0 0 0 Ecuador 0 0 0 0 0 Japón 0 0 0 0 0

CRUCES

El primero del Grupo C chocará contra el tercero del Grupo A / B, dicho partido se llevará a cabo el 29 de junio. Por su parte, el segundo de la zona hará lo propio contra el primero del Grupo B el 28 de junio. El tercero, en caso de avanzar a cuartos, chocará ante el líder del Grupo A.