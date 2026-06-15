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Hussein Hamdy

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Gran sorpresa: España cae ante Cabo Verde en el Mundial

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L. Yamal
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Un comienzo decepcionante

España empató 0-0 con Cabo Verde este lunes en la primera jornada del Mundial.

Es el primer 0-0 del Mundial 2026.

Luis de la Fuente, seleccionador español, dejó a Lamine Yamal en el banquillo por no estar aún al 100 % tras su lesión.

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En el 32, Oyarzabal entró al área y casi remata, aunque la defensa caboverdiana despejó a tiempo.

En el 40, Ferran Torres remató al larguero desde dentro del área.

En el descuento de la primera parte, Oyarzabal lanzó un disparo con efecto desde la izquierda que rozó el poste izquierdo.

En el 58, Pedri centró desde la esquina y Laporte cabeceó con fuerza; el portero despejó de forma espectacular y concedió otro córner.

El Grupo B lo completan Arabia Saudí y Uruguay.

España aspira a su segundo Mundial tras el título de 2010.

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