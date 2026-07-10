Gordon: «Rashford es un chico malinterpretado... y no me da miedo competir con él»

El inglés Anthony Gordon, recién fichado por el Barcelona, asegura tener una excelente relación con su compatriota Marcus Rashford, con quien compite por un lugar en el once de Thomas Tuchel en la selección inglesa.

Gordon reveló que Rashford fue el primero en felicitarle tras su fichaje procedente del Newcastle United.

Ambos se preparan con Inglaterra para los cuartos de final del Mundial contra Noruega.

Gordon fichó por el Barça este verano, lo que llevó al club a no ejercer la opción de compra sobre Rashford, cedido la temporada pasada.

Gordon, en declaraciones a Mundo Deportivo, afirmó que su relación con Rashford es excelente pese a que ha llegado para ocupar su lugar en el Barcelona.

«Me felicitó en cuanto me vio. Me ha ayudado mucho: estoy buscando casa y me dio información útil sobre el club, algo que agradezco porque aún no he estado allí».

Gordon cree que Rashford es «una persona incomprendida» y lo describe como alguien humilde, «casi como un niño».

«Le encanta el fútbol. Siempre tiene el balón en las manos y hace regates y jugadas espectaculares. Es un chico estupendo, educado y de buena familia».

«Competimos por un puesto, pero eso me empuja a dar lo mejor de mí y estoy seguro de que él piensa lo mismo».