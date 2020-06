Premio 'Golden Boy' 2020 al mejor jugador joven: Nominados, favoritos y palmarés

Haaland, Sancho y Davies, favoritos para ganar el 'Golden Boy' 2020; Ferran Torres, del Valencia, la gran apuesta española

¿Quién es el mejor futbolista menor de 21 años? Eso es lo que decide "Tuttosport", que como todos los años por estas fechas, ya ha abierto el plazo de votación, dando a alegir los 100 nominados para ganar el prestigioso premio " Golden Boy" , para decidir quién será, esta temporada, el mejor joven del curso. Si el "Balón de Oro" decide quién es el rey del fútbol mundial, el "Golden Boy" corona al principe del deporte rey.

Se busca sucesor para el trono de João Félix

Esta temporada se busca heredero para el ganador de la última edición, João Félix , jugador luso del , que se impuso en la anterior edición al inglés Jadon Sancho y al alemán Kai Havertz . João sumó 332 votos, por los 175 de Sancho y los 75 de Havertz. La magnífica temporada del crack luso sirvió para catapultar su figura como gran ídolo del y para conseguir que el Atlético de Madrid invirtiese 127 millones de euros en su fichaje, adelantándose en la negociación a clubes como o .

Palmarés del Golden Boy desde 2003

Rafael Van der Vaart fue su primer ganador en el año 2003. Después lo conseguirían el inglés Wayne Rooney y el argentino Lionel Messi. Sólo dos españoles han logrado el trofeo de "Golden Boy", Cesc Fábregas en 2006 e Isco Alarcón en 2012. En 2017 el ganador fue el francés Kilyan Mbappé, en 2018 el vencedor fue el central De Ligt y en la última edición, el triunfo final fue para João Félix. ha logrado el premio hasta en tres ocasiones, con Paul Pogba, Anthony Martial y Kilyan Mbappé.

Golden Boy 2020: Haaland, Sancho y Davies, favoritos

En esta ocasión, la competencia para hacerse con el trofeo del "Golden Boy" es enorme y la edición de este año cuenta con varios candidatos al triunfo final. Los principales favoritos para hacerse con el trofeo son el delantero noruego Erling Braut Haaland ( ), el lateral canadiense Alphonso Davies ( ), el extemo inglés Jadon Sancho (Borussia Dortmund) o el mediocentro Eduardo Camavinga ( ), entre otros.

Ferran Torres, gran esperanza española para el Golden Boy

Acerca de la representación española, hay hasta 6 futbolistas en la lista de los nomionados. El gran candidato es Ferran Torres (Valencia CF) , el mejor juvenil del país, que es una estrella ya en su club y que, a buen seguro, contará con bastantes votos. Además, también aparecen Juan Miranda ( 04), Sergio Gómez (Dortmund), Bryan Gil (cedido en el por el ), Abel Ruiz (Braga, cedido por el Barça) y Eric García (Manchester City, ex Barça).

Vinicius, Rodrygo, Renier y Kubo, 'armada' madridista

En cuanto a los equipos representados, el Real Madrid lleva la delantera en , con hasta cuatro integrantes en la lista: Rodrygo Goes - ganador del NxGN de Goal -, Vinicius Junior, Reinier (tres brasileños) y Take Kubo (japonés, cedido en el Real ). Por parte del FC aparece en la lista Ansu Fati, por parte del CF, además de Ferran, aparece Kang In Lee y por último, en el Atlético de Madrid, figura el central argentino Nehuén Pérez, cedido en el Famalicao portugués.