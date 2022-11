Gerardo Martino sobre llamado de Raúl Jiménez: "La decisión se tomó por su evolución"

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana, señaló los motivos para decantarse por la convocatoria de Raúl Jiménez para el Mundial de Qatar 2022 y dejar fuera en el corte final a Santiago Giménez, quien vive un dulce momento con el Feyenoord de Holanda.

"La resolución la tomamos conforme a la evolución que fue teniendo Raúl Jiménez. Sólo necesitábamos saber cómo reaccionaba en un entrenamiento competitivo, y la respuesta fue muy buena y seguramente tendrá minutos ante Suecia", dijo en conferencia.

Una vez que se anunció la convocatoria final de 26 hombres para la Copa del Mundo, tanto Jesús Angulo como Erick Sánchez, Diego Lainez y Giménez dejaron la concentración del Tri en Girona. Lainez y el 'Chaquito' únicamente estuvieron unas horas con el combinado nacional, donde fueron parte del entrenamiento de este lunes.

