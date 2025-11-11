Georgia vs. España, Eliminatorias UEFA al Mundial 2026: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Georgia recibe a España este sábado 15 de noviembre a las 18:00 horas (España) en el estadio Boris Paichadze, por la quinta jornada del Grupo E de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026.

Sigue aquí en directo el Georgia vs. España de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026

Los Cruzados llega al compromiso después de perder por marcador de 1-4 a manos de Turquía en la fecha cuatro, a pesar del gol de Giorgi Kochorashvili. El equipo dirigido por Willy Sagnol es tercero en el Grupo E con tres puntos, prácticamente sin opciones de aspirar al Mundial.

Por su parte, la Roja venció por 4-0 a Bulgaria en su más reciente partido de la eliminatoria, con un doblete de Mikel Merino, junto a una anotación de Mikel Oyarzabal. El cuadro a cargo de Luis de la Fuente es líder en la tabla con 12 unidades, tres por encima de Turquía en la lucha por el boleto directo a la Copa del Mundo.

Cómo ver Georgia vs España, Eliminatorias UEFA al Mundial FIFA 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España La 1 TVE, RTVE Play Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ViX

El partido estará disponible en España a través de UEFA TV, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX.

Hora de inicio de Georgia vs España

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo E Boris Paichadze Dinamo Arena

El partido se disputa este sábado 15 de octubre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Boris Paichadze.

México: 11:00 horas

11:00 horas Argentina: 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones — G. Kochorashvili Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias de la Selección de Georgia

Los Cruzados no tienen otra opción más que ganar si quieren tener alguna esperanza de llegar a la última fecha con aspiraciones de repechaje.

Noticias de la Selección de España

La Roja aún no confirma su lugar en el Mundial, lo que tendrá que conseguir sin Lamine Yamal, quien se bajó de la convocatoria debido a un procedimiento médico que aumenta las tensiones entre la RFEF, Yamal y el Barcelona.

La RFEF lanzó un comunicado en el que no dudó en expresar su molestia por la situación:

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana.

Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7- 10 días.

Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria.

Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".

