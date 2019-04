Gaston Colman revive como goleador

El jugador lleva anotados dos goles de manera consecutiva para los tecleños.

Gaston Colman se ha convertido en una pieza clave para el equipo de Cristian Díaz. En los últimos dos juegos, anotó el tercer gol en el partido ante Metapán y abrió la cuenta para el triunfo tecleño ante Chalatenango el pasado fin de semana.

Referente a este momento, Colman habló para el periódico El Gráfico: "hacer goles, y cuando no los hace, parece que su trabajo no sirve, pero sigo trabajando día con día, no cambié en nada, solo se abrió el arco”.

Sobre el partido ante Chalatenango terminó diciendo: "Porque fue en una cancha difícil, ante un buen rival y porque les pudimos pasar en la tabla".