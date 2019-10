Gary Medel: "Una guerra necesita dos bandos y acá somos un solo pueblo que quiere igualdad"

El capitán de la Selección chilena compartió un mensaje como respuesta a la polémica declaración del Presidente Sebastián Piñera.

El capitán de la Selección chilena, Gary Medel, aprovechó su cuenta oficial de Twitter para manifestar su opinión respecto al movimiento social que se ha desarrollado en los últimos días en que obligaron a declarar al país en Estado de Emergencia.

“Una guerra necesita dos bandos y acá somos un solo pueblo que quiere igualdad. No queremos más violencia”, escribió el jugador del como respuesta a las polémicas declaraciones del Presidente Sebastián Piñera quien este domingo, en la segunda noche del Toque de Queda, expresó: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso", tras el peor estallido social desde el retorno de la democracia en Chile hace casi tres décadas.

"No queremos más violencia, necesitamos autoridades que digan que van a cambiar para resolver los problemas sociales. Hablan de delitos y no de soluciones al problema de fondo", agregó el formado en .

Mientras que Fabián Orellana también utilizó sus redes sociales para mostrar su postura en torno a las manifestaciones que se viven en el país. El atacante del hizo un llamado a la paz. "Todos queremos que haya paz en nuestro país. No más saqueos ni robos", escribió el Histórico junto a una fotografía que muestra la protesta. Ante eso, Orellana pidió "manifestaciones pacíficas como hace la mayoría del pueblo. Fuerza mi gente".

Finalmente, Guillermo Maripán no quedó ajeno y se sumó a la causa. "El pueblo chileno está descontento, por más de 40 años de abusos, robos y burlas", escribió en una historia en Instagram el defensor del Monaco.

"Chile está hablando, la gente ya NO tiene miedo. Pero ¿Cuál es la solución? Reprimir a través de la fuerza y sacar los militares a las calles ¡Ya no más, basta de abusos!", añadió.

"Fuerza Chile, fuerza familia ¡Luchen! Sigan luchando pero con criterio. No más robos, no más violencia, no más destrozos. El pueblo chileno es inteligente y tiene más que ofrecer esto", completó. "Esperemos que el gobierno inicie un pronto un diálogo para llegar a una solución", cerró.

1 guerra necesita 2 bandos y acá somos 1 solo pueblo que quiere igualdad 🇨🇱. No queremos + violencia. Necesitanos q autoridades digan q van a cambiar para resolver los problemas sociales. hablan de delitos y no de soluciones al problema de fondo 🤷‍♂️🤷‍♂️#chiledesperto #nomasabusos pic.twitter.com/miQ2yhRFqo — Gary Medel (@MedelPitbull) October 21, 2019

