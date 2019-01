Gabriel Costa: "Tengo una página de YouTube, soy como Messi"

El extremo de Colo Colo se refirió a sus características futbolísticas y dijo sentirse listo para el desafío: "Hay que demostrar nada más".

Basilio Gabriel Costa Heredia (28), delantero uruguayo nacionalizado peruano, fue presentado como refuerzo de Colo Colo, equipo que pagó 1.2 millones de dólares y el 100% del pase de Christofer Gonzales para adquirirlo desde Sporting Cristal. “Tengo una página de YouTube, 'Gabriel Costa'. Soy un jugador de posición extremo por derecha, puedo jugar por toda la banda de delante, soy como Messi. Puedo aportar mucho al equipo, en todo sentido", tiró en su primera conferencia con los albos. Sobre sus características, añadió que "puedo jugar por izquierda, de 9 también, bastantes variantes".

Mario Salas fue clave para que Gaby se decidiera por ir al Cacique. Al respecto, se sinceró en la rueda de prensa: “La decisión fue más por Mario, fue algo que me transmitió el año pasado, cuando me tocó jugar con él. El peso de la decisión fue porque Mario estaba, y fue una decision linda porque Mario me ayudó bastante, así que estoy muy contento que haya tomado la decisión de traerme”. Agregó que "me presiona seguir hacia adelante, seguir mejorando. Mario me ha potenciado de una manera linda. Me genera felicidad, ganas de trabajar y de seguir creciendo, así que vengo para seguir mejorando". Fueron 26 sus goles con Salas como DT en Perú. En un año calendario.

El debut del Comandante

El ex Alianza Lima manifestó su sentimiento de felicidad por el nuevo desafío de su carrera: “Estoy llegando a un club muy importante en Sudamérica. En lo personal, estoy muy feliz por lo que me está sucediendo. La noticia me agarró en las vacaciones. Estoy feliz de haber llegado a un club grande, con mucha historia. Me espera prepararme para estar a la altura”. Además, comentó parte de lo que ya conoce de sus compañeros: "Vi un par de partidos de Libertadores. Vi la clasificación, también. Son grandes jugadores con mucha precisión. Tengo que aprovechar a mis compañeros y demostrar”. “Me genera algo lindo, son jugadores de alta categoría, nivel y mucha clase", fue su lectura del plantel.

Finalmente, complementó su lectura con el primer encuentro con el resto de los futbolistas: “Mis compañeros ya me han manifestado lo que es ponerte esta camiseta. Todos los clubes grandes de Sudamérica tienen esa presión. Es una presión linda porque hay que demostrar nada más”.

En otros temas, el gerente deportivo Marcelo Espina confirmó que "han llegado ofrecimientos por Claudio Baeza y Matías Zaldivia, pero aún no hay nada concreto", y sobre el caso Juan Carlos Gaete, que no definió todavía su futuro, que "a todos nos sorpendió lo que pasó con el jugador, pero hay que entender que tiene 21 años, independiente de que sea futbolista. A lo mejor no tiene todas las cosas claras y, como muchos jóvenes, está indeciso en su vida".