Frank Lampard regresa a la Premier League

El Coventry City vuelve a la Premier League tras 25 años ausente. El líder de la Championship solo necesitó un 1-1 ante el Blackburn Rovers el viernes para ascender. Al final del partido, el técnico Frank Lampard y sus jugadores estallaron de alegría.

Alrededor de siete mil seguidores del Coventry viajaron a Ewood Park y celebraron el tanto de Bobby Thomas en el 84'.

Los aficionados derramaron lágrimas de emoción. Tras un cuarto de siglo, los Sky Blues, con Milan van Ewijk como lateral derecho, regresan a la máxima categoría del fútbol inglés. El Coventry City sumó 86 puntos en 43 partidos y aventaja en once al segundo, el Ipswich Town, que ha jugado dos menos.

Lampard llegó al banquillo en noviembre de 2024; en su primera temporada el equipo acabó quinto y cayó en la semifinal de los ‘play-offs’ ante el Sunderland, que luego ascendería.

Un año después, el todopoderoso Coventry City consigue por fin el ascenso. La próxima temporada recibirá en el Coventry Building Society Arena a equipos como Arsenal, Manchester City, Manchester United y Liverpool.