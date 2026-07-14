Francia sufrió su peor derrota en 40 años al caer ante España

Francia perdió 2-0 ante España en la semifinal del Mundial 2026 y se quedó sin final por primera vez desde 2018. El equipo de Didier Deschamps vio acabar varias rachas históricas.

La selección española eliminó a Francia y se clasificó para la final, donde espera al ganador de Inglaterra-Argentina, mientras que los “Gallos” jugarán por el bronce.

Se espera que la era de Deschamps concluya tras el torneo y que Zinedine Zidane le reemplace.

Según Opta, Francia no perdía un cruce desde los cuartos de 2014 ante Alemania (1-0), tras 11 partidos invicta en eliminatorias.

Según Stats Foot, Francia no caía en semifinales desde 1986, cuando perdió 2-0 ante Alemania Federal.

Además, es la primera vez que pierde por dos goles de diferencia en un gran torneo desde los cuartos de final de la Euro 2012 contra la misma España.

Además, es la peor derrota de Francia en eliminatorias mundialistas desde el 2-0 contra Alemania Federal en las semifinales de 1986.

Además, Francia no marcó en ningún partido desde el amistoso contra Croacia del 20 de marzo de 2025.

Su única derrota previa en cualquier competición fue 4-5 ante España en la semifinal de la Liga de Naciones 2025.