Formación de Inglaterra vs. Senegal por el Mundial Qatar 2022: once, alineación y suplentes

Inglaterra y Senegal se citan esta jornada en el Estadio Al Bayt, en duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2022. El seleccionado que conduce Gareth Southgate se instaló en esta instancia luego de rematar como primero del Grupo B con 7 puntos tras imponerse a Irán (6-2), igualar contra Estados Unidos (0-0) y vencer a Gales (0-3), mientras que el representativo dirigido por Aliou Cissé -vigente campeón africano- culminó como segundo de la Zona A, por detrás de Países Bajos, gracias a los triunfos sobre el anfitrión (1-3) y Ecuador (1-2). En la jornada inaugural cayó 0-2 contra los de Louis van Gaal. El equipo que resulte vencedor se medirá en cuartos al ganador de la llave entre Francia y Polonia.

Los antecedentes previos:



Porteros: Jordan Pickford, Nick Pope, Aaron Ramsdale

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Conor Coady, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White

Mediocampistas: Jude Bellingham, Conor Gallagher, Jordan Henderson, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice

Delanteros: Phil Foden, Jack Grealish, Harry Kane, James Maddison, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Raheem Sterling, Callum Wilson

Porteros: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng

Defensas: Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Sabaly, Fode Toure, Pape Cisse, Ismail Jakobs, Formose Mendy

Mediocampistas: Gana Gueye, Cheikhou Kouyate, Nampalys Mendy, Krepin Diatta, Pape Gueye, Pape Sarr, Pathe Ciss, Moustapha Name, Loum Ndiaye

Delanteros: Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye

Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Saka.

Ready for the Round of 16! 🙌 pic.twitter.com/Mv4DoEsBO6