Hace un mes, en la mañana del 30 de diciembre de 2020, la renovación de Sergio Ramos estaba muy difícil. Poco después, desde esa misma tarde, según van explicando off the record el entorno del jugador y la dirección deportiva del Real Madrid, la ampliación se ha ido acercando a lo imposible. Aquella previa del duelo con el Elche puede ser la clave, y hasta la fecha lo está siendo, del futuro del central, que tras reunirse con Florentino Pérez se ha alejado del Bernabéu.

En pleno fuego cruzado en los medios, la situación permanece enquistada en el punto en que se quedó en el careo en el hotel de concentración de Alicante. No se encontró una solución en ese último encuentro entre las partes, Florentino y Sergio Ramos, que de un tiempo a ahora tomaron la decisión de tratar el asunto sin mediadores, viendo las dificultades para entenderse entre José Ángel Sánchez, director general de la entidad, y René Ramos, hermano y representante del futbolista. El presidente trasladó, sin la acogida pensada, una oferta final cuyas cifras y condiciones difieren dependiendo de quién explica la propuesta.

Y en esas está el tema, con Florentino inflexible y Ramos convencido de que el Madrid no quiere que continúe. El reloj corre, y se diría que cada día a mayor velocidad porque el defensa es libre para negociar con el club que quiera desde el 1 de enero y acaba contrato el próximo 30 de junio. Entretanto, en los despachos se trabaja en la llegada de Alaba, cuya operación no guarda relación directa con el desenlace con el '4' pero sí varía en importancia si este se marcha.

Sin siquiera saberse qué ocurrirá, el Madrid ya puede formarse una imagen de lo que sería la vida sin Ramos. El de Camas se lesionó en la semifinal de la Supercopa de España, cita para la que se infiltró en la rodilla izquierda, y su ausencia se ha notado negativamente. El equipo se la pegó a las primeras de cambio en Copa frente al Alcoyano (2-1), venció al Alavés (1-4) y cayó de nuevo, este sábado en la visita del Levante (1-2) al Di Stéfano en Liga...

