Fiorentina vs. Juventus, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fiorentina recibe a Juventus este sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas (España) en el estadio Artemio Franchi, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

La Viola llega al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Genoa en la fecha 11, con goles de Albert Guðmundsson y Roberto Piccoli. El equipo dirigido por Paolo Vanoli es último en la clasificación con cinco puntos.

Por su parte, la Vecchia Signora igualó por 0-0 ante Torino en su más reciente partido de liga. El cuadro a cargo de Luciano Spalletti es sexto en la tabla con 19 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ México ESPN, Disney+ Estados Unidos FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+, Fubo Sports.

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Artemio Franchi.

México:11:00 horas

Argentina:14:00 horas

Estados Unidos:12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de la Fiorentina

La Viola se encuentra sumida en una escandalosa crisis, aún en búsqueda de su primera victoria en la temporada.

Noticias de la Juventus

La Vecchia Signora parece empezar a hacer ruido de cara al inminente mercado invernal, con diferentes rumores que los ligan a futbolistas como Morten Hjulmand, Granit Xhaka, Christian Mawissa, Pierre-Emile Hojbjerg y Rodrigo Mendoza.

Cómo llegan al partido

