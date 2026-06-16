La FIFA autorizó a Irak una excepción similar a la de Arabia Saudí en el protocolo del Mundial 2026.

La Federación Iraquí solicitó a la FIFA no colocar la bandera en el suelo durante el himno, por respeto a la frase «Alá es el más grande» que lleva impresa. La FIFA aceptó.

Durante el himno previo al partido contra Noruega, disputado este miércoles en el estadio Gillette de Boston, los miembros del comité organizador sostuvieron la bandera iraquí. El encuentro correspondió a la primera jornada del Grupo 9.

Arabia Saudí ya obtuvo la misma excepción antes de su partido contra Uruguay, disputado el martes en el Grupo 8 —que terminó 1-1—, por la presencia del lema «No hay más dios que Alá y Mahoma es su mensajero».

Esta decisión contradice informes previos que aseguraban que la FIFA no concedería excepciones en el nuevo protocolo para el Mundial de 2026.

Getty Images

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