FIFA 21: Cambios, mejoras y novedades que nos gustaría ver

El videojuego está en una constante evolución, aunque sigue teniendo errores que provocan la ira de los gamers.

Una nueva edición de FIFA se aproxima y los gamers están a la espera de los nuevos cambios que presentará la franquicia de EA Sports. Sin embargo, el videojuego debe presentar ciertas modificaciones para atraer una vez más a sus consumidores.

A la espera del anuncio oficial, EA Sports, como cada año, plantea revelar en verano lo nuevo de FIFA 21. El videojuego estará disponible para las consolas de Microsoft, Sony y Nintendo, así como para computadora, el próximo mes de septiembre.

Por ello, en Goal hacemos una recopilación de los cambios que nos gustaría ver en la próxima edición del juego de futbol:

RATINGS MÁS REALES

Uno de los grandes problemas de FIFA, hasta la fecha, ha sido lo poco asertivo que es cuando de poner una media se trata, con ratings muy por debajo o demasiado elevados, dependiendo el caso. Esto provoca que los jugadores no se parezcan en lo absoluto a su versión real y entonces existan fichas irreales en el videojuego.

MEJORES SERVIDORES

Cualquiera que haya jugado FIFA 20 en línea, ya sea a nivel amistoso o competitivo, podría darse cuenta que la conexión es realmente inestable. Múltiples controles se han roto por una desconexión ajena al gamer, lo que puede provocar una derrota no presupuestada y, por ende, el enojo de muchos.

RECOMPENSAS Y SOBRES

Como se mencionó anteriormente, tener un equipo necesita mucho esfuerzo y dedicación. En las recompensas, muchas veces ese tiempo invertido no se ve reflejado en los sobres. A pesar de que el sobre valga arriba de 100 mil monedas, los gamers pueden encontrarse con fichas que no valen ni una décima parte de la inversión inicial. No es cuestión de que en cada sobre se obtenga a una leyenda, pero sí que incrementen las posibilidades de obtener mejores cartas para su plantilla.

VOLTA

Para la edición de 2020, EA Sports presentó "Volta", el modo de juego que lleva al futbol a las calles. La historia es completable en un día con una línea bastante corta. Los aficionados esperaban que fuera una versión renovada de "FIFA Street", pero realmente está muy alejado de aquél legendario videojuego. Si la empresa busca que Volta atraiga a más gamers, debe prácticamente copiar lo hecho en anteriores años con la franquicia que revolucionó el mercado.

AMOR PARA EL MODO CARRERA

Antes de la creación de Ultimate Team, el modo Carrera era el más querido por los jugadores. Ahora, sus errores han provocado el desinterés de muchos con ofertas bastante desapegadas de la realidad, errores visuales y torneos imposibles de ganar.

ERRORES EN LOS PARTIDOS

Uno de los mayores problemas de FIFA ha sido el desarrollo de los partidos. Es sumamente sabido por la comunidad que al minuto 45 y al 90 siempre existe una última posibilidad para quien tenga el esférico, así ya se haya cumplido el tiempo agregado. Reacciones inentendibles de los jugadores, noción del balón y otros errores de juego han provocado la furia por parte de los gamers, situación que deben arreglar necesariamente para la próxima edición.

EDITOR DE ESTADIOS

FIFA es un videojuego y, a pesar de que busca ser lo más fiel posible a la realidad, también podría innovar. ¿Quién no ha querido hacer su propio estadio y realmente sentirse en su casa? En la versión online podría ser complicado, pero esto podría ser sumamente atractivo en un modo carrera o simplemente para unas retas locales con tus amigos e impresionarlos con tu creatividad.