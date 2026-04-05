¿Fichará el Barcelona a Bastoni? El entrenador del Inter responde

Christian Kivu, entrenador del Inter de Milán, ha sembrado la incertidumbre sobre el futuro del defensa de su equipo, Alessandro Bastoni, ante la posibilidad de que este abandone el club nerazzurro el próximo verano.

Bastoni es una de las principales prioridades del Barcelona, que busca reforzar su defensa en el próximo mercado de fichajes de verano, a pesar de que su contrato con el Inter se extiende hasta 2028.

Numerosos informes periodísticos han señalado que el Barcelona ha enviado una primera oferta al Inter de Milán para fichar a Bastoni, a pesar de la avalancha de críticas a las que se enfrenta actualmente en Italia.

Bastoni ha sido objeto de numerosas críticas en los últimos días, y gran parte de la afición italiana le ha culpado del fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026.

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Bastoni fue expulsado antes del final de la primera parte de la final de la repesca contra Bosnia, que acabó ganando en los penaltis tras el empate (1-1).

Sobre el interés del Barcelona por fichar a Bastoni, Kevo dijo: «No puedo controlar su futuro, ni quiero hacerlo. Lo único que sé es que está muy feliz en el Inter de Milán y de formar parte de este magnífico grupo».

Y continuó, según recoge el diario «Mundo Deportivo»: «Siempre ha dado lo mejor de sí mismo, y eso es lo que me importa; de hecho, mientras esté aquí, nos dará más del 100 %. Ya sean dos meses o dos años».

Y añadió: «Además, es un tipo seguro de sí mismo y sabe tomar las decisiones acertadas. Haga lo que haga, el mundo del fútbol seguirá contando con un jugador de gran calibre. Me alegraría que se quedara, pero también me alegraría si yo me quedara. Así son las vicisitudes del fútbol para un entrenador».