Fichaje gratuito: la estrella argelina llega a Arabia Saudí

La estrella argelina Yacine Brahimi se prepara para fichar por la Liga Profesional Saudí «Roshen».

El jugador, de 36 años, quedó libre tras acabar su contrato con el Al-Gharafa qatarí.

Según el diario «Al-Riyadiah», Abha lo ha fichado por una temporada.

El Abha regresa a la Liga Profesional Saudí tras ganar la Liga “Yello” la pasada temporada.

Según Al-Sharq Al-Awsat, citando fuentes argelinas, el Abha competía con el Málaga por ficharlo.

La directiva de Abha presentó una oferta tentadora para cerrar el fichaje.

El Abha busca aprovechar la experiencia de Brahimi, quien ya jugó en el Oporto, el Granada y varios clubes franceses, además de en Al-Rayyan y Al-Gharafa de Catar.