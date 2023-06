El delantero francés, tras dejar el Real Madrid, firma con el conjunto árabe para las próximas tres temporadas; percibirá 100 millones al año.

Karim Benzema se despidió este martes 6 de junio del Real Madrid en rueda de prensa tras 14 temporadas en el conjunto blanco y tras haber sido el capitán del equipo en esta última campaña. Horas más tarde, se hizo oficial su fichaje por el Al Ittihad de Arabia Saudí, club en el que jugará hasta 2026.

Fichaje de Benzema por el Al Ittihad de Arabia Saudí: cuantos años de contrato firma y cuanto cobrará por salario

El delantero francés, tras dejar el Real Madrid, ha firmado este mismo martes con el conjunto árabe Al Ittihad para las próximas tres temporadas, en cada una de las cuales percibirá 100 millones de euros. A su nuevo cub llega como agente libre tras acabar contrato con el equipo español.



"Cristiano Ronaldo es un amigo que demuestra que Arabia empieza a crecer"

En declaraciones para el sitio oficial del Al Ittihad, Benzema señaló: “Al Ittihad es un nuevo reto para mí. Es una buena liga y hay muchos buenos jugadores (...) Cristiano Ronaldo ya está aquí, es un amigo que demuestra que Arabia Saudí empieza a crecer y yo estoy aquí para ganar como lo hice en Europa”.

Así había sido su discurso en Valebebas

Horas antes de firmar con su nuevo equipo, Benzema había anunciado su adiós del Real Madrid, en donde se convirtió en el máximo asistente en la historia del club, el segundo máximo goleador, el extranjero con más partidos y el quinto con más encuentros en toda la historia.

"Es difícil hablar con tantas emociones. Muchísimas gracias al Real Madrid, a mis compañeros. Tuve la suerte de cumplir mi sueño, muchas gracias al presi. Cuando le vi aquel día en mi casa, era el hombre que había traído a Zizou, a Ronaldo y ahora me quiere a mí. Creo que hoy es el momento de irme y ver otra historia, pero lo más importante para mí es que he conseguido todo esto (señala los trofeos) y llegué siendo un niño. Como dije el primer día: 1, 2, 3 y Hala Madrid. Gracias también al míster que siempre me ha dado mucha confianza, es algo que no voy a olvidar. Es un entrenador top y he aprendido mucho contigo. No tengo muchas más palabras, es un día triste, dejo este club. Tenía un sueño en la cabeza, firmar por el Madrid y acabar en el Madrid, pero a veces hay otra oportunidad. Gracias a la afición que empujaron para que hiciera grandes partidos, gracias a todos de verdad", explicaba ante los medios de comunicación.