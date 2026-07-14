Fichaje clave: el Barcelona busca un plan B tras la salida de Álvarez

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, sigue siendo el objetivo del Barcelona para sustituir a Robert Lewandowski y reforzar el ataque la próxima temporada.

El Barça quiere aprovechar su deseo de abandonar el Atlético, expresado durante el Mundial 2026 con Argentina.

Según Mundo Deportivo, el Barcelona busca un ‘9’ tras la salida de Lewandowski.

El Atlético se opone a su salida.

Su contrato con el Atlético vence en 2030 y tiene una cláusula de 500 millones de euros.

Como alternativa, el Barça baraja otras opciones, aunque Álvarez sigue siendo la prioridad.

Según el diario catalán, se trata de un talento prometedor que podría sustituir a Lewandowski, y, ante cualquier imprevisto con Álvarez, el Barcelona baraja otras opciones, una de ellas de gran envergadura (sin que el periódico mencione el nombre del jugador).