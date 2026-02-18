Fenerbahce vs. Nottingham Forest, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fenerbahce estará ansioso por aprovechar una ventaja en el partido de ida en casa contra el Nottingham Forest, que está decidido a asegurar un valioso resultado como visitante en Turquía.

Aquí es donde encontrar transmisiones en directo de Fenerbahce vs Nottingham Forest, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Fenerbahce vs Nottingham Forest, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 3, mientras que en México se puede seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, ViX y Paramount+.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Fenerbahce vs Nottingham Forest

Europa League - Jornadas Finales Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

El partido se disputa este jueves 19 de febrero a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Sukru Saracoglu.

México: 11:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Getty Images

El Fenerbahçe está en un estado de forma deslumbrante, tras asegurar cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, incluidas triunfos dominantes en la Superliga turca y en la Copa.

Los gigantes turcos afrontarán el duelo rebosantes de confianza, listos para aprovechar la energía de su apasionado apoyo local en el estadio Şükrü Saracoğlu contra el Nottingham Forest.

Mientras tanto, el Nottingham Forest busca un nuevo impulso en la competición europea en medio de una racha sin victorias en sus últimos tres partidos de la Premier League.

El conjunto inglés estará decidido a lograr una victoria crucial a domicilio en Estambul, colocándose en una posición sólida de cara a recibir al Fenerbahçe en el partido de vuelta en el City Ground.

Lesiones, estadísticas clave

Getty Images

El Fenerbahçe cuenta con una plantilla en gran medida en forma, con solo Archie Brown como una duda destacada por lesión.

Por otro lado, Matz Sels, John Victor, Willy Boly, Nicolò Savona, Murillo y Chris Wood figuran en la lista de lesionados del Nottingham Forest.

El próximo partido marca el primer enfrentamiento de la historia entre ambos clubes, con el partido de vuelta programado para el 26 de febrero.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación