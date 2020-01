Felipe Mora anuncia que sale de Pumas

El delantero chileno podría ser anunciado en las próximas horas con rumbo al balompié estadounidense.

A pocos días del cierre de registros, aún existe incertidumbre respecto a dónde jugará Felipe Mora para 2020, pues bien se sabe que no entraba en planes de Pumas para el Clausura 2020. Distintos rumores aseguran que existiría una oferta por parte de , buscando convencerlo de emigrar a la .

Sin existir información confirmada de su próximo club, el delantero chileno publicó un emotivo video en su cuenta de Instagram, diciendo adiós a Universidad Nacional y sus aficionados. "Hoy toca despedirse, y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo médico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo. Aquí tendrán un hincha más que los seguirá apoyando a la distancia", dice Felipe.

La permanencia del chileno en Pumas parecía imposible, pues esta semana Club Universidad anunció la contratación de Juan Dinenno, delantero que acompañará a Carlos González en la ofensiva de Míchel González.