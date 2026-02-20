Fechas clave de la MLS: calendario, calendario e información televisiva de la temporada 2026 de la Major League Soccer

La MLS vuelve en 2026 y los aficionados tienen mucho que esperar, ya que equipos como el Inter Miami, el Los Angeles FC, el LA Galaxy, el Philadelphia Union y muchos más lucharán por la gloria.

Algunos de los nombres más importantes del fútbol pisarán los campos de Estados Unidos y Canadá esta temporada, como el ganador de la Copa del Mundo Thomas Muller, el astro surcoreano Heung-min Son y, por supuesto, el ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi. ¿Qué más se puede pedir?

Aquí, GOAL te trae las fechas clave de la próxima temporada de la MLS y mucho más.

Fechas y calendario clave de la MLS 2026

Fecha Evento 21-22 de marzo de 2026 Fin de semana inaugural de la MLS 2026 (MLS is Back) 4 de abril de 2026 El Inter Miami inaugura el Freedom Park 25 de mayo-16 de julio de 2026 Parada por la Copa del Mundo 2026 16-17 de julio de 2026 Vuelve la MLS 2026 29 de julio de 2026 Partido de las Estrellas de la MLS 2026 7 de noviembre de 2026 Día de la decisión Por confirmar Playoffs de la Copa MLS Por confirmar Copa MLS

La temporada 2026 de la MLS comienza el 21 y 22 de marzo de 2026 y tendrá partidos regulares hasta el 25 de mayo de 2026, cuando se detendrá la acción para la Copa del Mundo.

La MLS tiene previsto volver a la acción los días 16 y 17 de julio de 2026 (justo antes de la final de la Copa del Mundo de 2026 , que se celebrará el 19 de julio de 2026), y los partidos se disputarán con normalidad hasta el 7 de noviembre, fecha conocida como «Día de la Decisión».

Las fechas de los playoffs de la MLS Cup 2026 y de la MLS Cup 2026 aún no se han confirmado.

¿Cuándo se detendrá la MLS 2026 por la Copa del Mundo?

Del 25 de mayo de 2026 al 16 de julio de 2026 (pausa de la MLS por la Copa del Mundo)

Habrá una pausa de siete semanas en la acción de la Copa del Mundo de 2026 , que comenzará el lunes 25 de mayo de 2026 y concluirá el 16 de julio de 2026.

Esta pausa permitirá a varios jugadores internacionales unirse a sus selecciones nacionales para el torneo, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Cómo ver y retransmitir los partidos de la MLS en directo

Todos los partidos de la MLS se pueden ver en directo a través de Apple TV, que también ofrece un servicio bajo demanda y resúmenes de los momentos más destacados.

Además, FOX Sports retransmitirá 34 partidos de la MLS en directo en 2026 (15 en FOX y 19 en FS1), con cobertura en español disponible en FOX Deportes.

