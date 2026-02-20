Goal.com
Ryan Kelly

Fechas clave de la MLS: calendario, calendario e información televisiva de la temporada 2026 de la Major League Soccer

Si te estás preguntando cuáles son las fechas principales de la próxima temporada de la Major League Soccer, GOAL te lo cuenta todo, además de ofrecerte más información sobre cómo ver los partidos por televisión.

La MLS vuelve en 2026 y los aficionados tienen mucho que esperar, ya que equipos como el Inter Miami, el Los Angeles FC, el LA Galaxy, el Philadelphia Union y muchos más lucharán por la gloria.

Algunos de los nombres más importantes del fútbol pisarán los campos de Estados Unidos y Canadá esta temporada, como el ganador de la Copa del Mundo Thomas Muller, el astro surcoreano Heung-min Son y, por supuesto, el ocho veces ganador del Balón de Oro Lionel Messi. ¿Qué más se puede pedir?

Aquí, GOAL te trae las fechas clave de la próxima temporada de la MLS y mucho más.

Fechas y calendario clave de la MLS 2026

FechaEvento
21-22 de marzo de 2026Fin de semana inaugural de la MLS 2026 (MLS is Back)
4 de abril de 2026El Inter Miami inaugura el Freedom Park
25 de mayo-16 de julio de 2026Parada por la Copa del Mundo 2026
16-17 de julio de 2026Vuelve la MLS 2026
29 de julio de 2026Partido de las Estrellas de la MLS 2026
7 de noviembre de 2026Día de la decisión
Por confirmarPlayoffs de la Copa MLS
Por confirmarCopa MLS

La temporada 2026 de la MLS comienza el 21 y 22 de marzo de 2026 y tendrá partidos regulares hasta el 25 de mayo de 2026, cuando se detendrá la acción para la Copa del Mundo.

La MLS tiene previsto volver a la acción los días 16 y 17 de julio de 2026 (justo antes de la final de la Copa del Mundo de 2026 , que se celebrará el 19 de julio de 2026), y los partidos se disputarán con normalidad hasta el 7 de noviembre, fecha conocida como «Día de la Decisión».

Las fechas de los playoffs de la MLS Cup 2026 y de la MLS Cup 2026 aún no se han confirmado.

  • Guía completa de entradas para la MLS

¿Cuándo se detendrá la MLS 2026 por la Copa del Mundo?

World Cup trophyGetty Images

  • Del 25 de mayo de 2026 al 16 de julio de 2026 (pausa de la MLS por la Copa del Mundo)

Habrá una pausa de siete semanas en la acción de la Copa del Mundo de 2026 , que comenzará el lunes 25 de mayo de 2026 y concluirá el 16 de julio de 2026.

Esta pausa permitirá a varios jugadores internacionales unirse a sus selecciones nacionales para el torneo, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

  • Copa del Mundo 2026: grupos, calendario y detalles televisivos

Cómo ver y retransmitir los partidos de la MLS en directo

Todos los partidos de la MLS se pueden ver en directo a través de Apple TV, que también ofrece un servicio bajo demanda y resúmenes de los momentos más destacados.

Además, FOX Sports retransmitirá 34 partidos de la MLS en directo en 2026 (15 en FOX y 19 en FS1), con cobertura en español disponible en FOX Deportes.

  • Consulte aquí la programación de la MLS en televisión para esta semana.

Programación televisiva de todos los equipos de la MLS

Marca como favorito el calendario televisivo de tu equipo favorito a continuación.

