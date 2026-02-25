FC Barcelona vs. Villarreal, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Barcelona recibe a Villarreal este sábado 28 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) en el estadio Camp Nou, por la vigésima sexta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Los Culés llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Levante en la fecha 25, con goles de Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López. El equipo dirigido por Hansi Flick es líder en la clasificación con 61 puntos, uno por encima del Real Madrid en la lucha por el título.

Por su parte, el Submarino Amarillo derrotó por 2-1 a Valencia en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Santiago Comesaña y Pape Gueye. El cuadro a cargo de Marcelino García Toral es tercero en la tabla con 51 unidades.

Cómo ver FC Barcelona vs Villarreal, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de FC Barcelona vs Villarreal

Primera División - Primera División Spotify Camp Nou

El partido se disputa este sábado 28 de febrero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Camp Nou.

México: 09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del FC Barcelona

Tras el duelo con el Levante, Hansi Flick fue cuestionado por la reacción de Lamine Yamal al ser sustituido.

"¿Qué tipo de reacción? Creo que es normal. A ver, lo más importante para mí es que hemos jugado y que tenemos a futbolistas que merecen jugar como Roony. Es un futbolista muy profesional y cuando ha entrado ha jugado bien. Me centro en eso", explicó el técnico alemán.

Noticias del Villarreal

Santiago Mouriño habló en conferencia de prensa a mitad de semana, donde se mostró listo para el desafío del fin de semana.

"Queremos ganar al Barcelona y reducir la diferencia. Es un partido difícil. Han ganado todos sus partidos en casa. A ver si podemos romper su racha de victorias", expresó.

"Tenemos que jugar de igual a igual. Somos buenos al contraataque y tuvimos ocasiones en la ida. Son un equipo valiente que deja espacios y tenemos que aprovecharlas. Tenemos grandes delanteros y necesitamos ser efectivos para ganar", agregó.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

