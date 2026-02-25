Getty/Instagram
Lamine Yamal mantiene una relación sentimental con la modelo e influencer británica Lily Rowland
La vida amorosa de Yamal vuelve a ser el centro de atención
Yamal acaparó muchos titulares gracias a su anterior relación con Nicki Nicole, y el adolescente confirmó a finales del año pasado que la pareja se había separado. Ahora, el joven de 18 años mantiene una relación sentimental con Rowland, una modelo e influencer nacida en Londres.
Según ABC, la periodista Anna Gurguí ha analizado la situación en el podcast «En todas las salsas» y ha revelado algunas pistas que, en su opinión, sugieren una posible relación entre ambos.
«Lamine Yamal, como todos los futbolistas, no sigue a las chicas que le gustan. Pero he visto algunos "me gusta" y "pulgar arriba" de Lamine Yamal en las publicaciones de Lily Rowland, y pensé: "Vaya, qué raro". Me he dado cuenta de que a Lily también le gustan las publicaciones de Lamine Yamal», afirmó.
La labor detectivesca de Gurgui también ha revelado que la actividad de Rowland en las redes sociales hacia la exnovia de Yamal, Nicole, ha cambiado. Reveló: «Hace solo un mes, Lily dejó de darle a "Me gusta" a sus publicaciones. La gente especula en los comentarios de sus publicaciones que podría estar involucrada con él. Últimamente, sus fotos la muestran en el estadio del Barça o en partidos, vistiendo la camiseta del equipo. Hay que estar atentos a ella porque es una relación similar a la que él tenía con Nicki Nicole. No está confirmado, pero las pistas son intrigantes».
¿Quién es Lily Rowland?
Rowland es una modelo e influencer británica que ha trabajado con marcas como Casablanca, Yves Saint Laurent, Dior y Armani Beauty. Cuenta con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram y TikTok, y comparte contenido centrado en la belleza, el maquillaje, la moda y el estilo de vida.
La influencer suele aparecer con camisetas del Barcelona en su perfil de Instagram y ha hablado de su trayectoria hasta ahora en una entrevista con la revista Wonderland.
«Siempre me ha gustado el arte y ser creativa. Empecé a experimentar con looks de maquillaje en Internet, recreando looks más atrevidos (como los de Avatar). Se me daba bien el maquillaje de forma natural debido a mi interés por la pintura y el arte, y antes de darme cuenta, había empezado a ganar seguidores en TikTok», afirma.
«A medida que mi audiencia empezó a crecer, las marcas y las agencias comenzaron a ponerse en contacto conmigo con pequeños acuerdos, que pasaron de ser productos de regalo para promoción a acuerdos remunerados. Tenía la presión de «conseguir un trabajo», así que di el paso y empecé a trabajar a tiempo completo en mis redes sociales, y a partir de ahí todo siguió creciendo».
Yamal se centra en el fútbol
Yamal es noticia en todo el mundo tras saltar a la fama con el Barcelona y la selección española. Sigue centrado en el fútbol, pero ha revelado cómo intenta desconectar fuera del campo.
«Hago lo que hace cualquier chico de 18 años: salir con mis amigos, cuidar de mi hermano, jugar a la PlayStation, dar paseos... cosas así», declaró a ESPN.
«Intento pasar tiempo con mis amigos y vivir mi vida. Intento no centrarme únicamente en el fútbol, no estar constantemente concentrado en el partido, ni viendo vídeos del lateral al que me enfrento, nada de eso. Intento disfrutar todo el día y, cuando estoy en el campo, darlo todo, pero cuando salgo del campo, hago lo mismo, desconectando del fútbol tanto como puedo».
Un gran año para Yamal
El Barcelona y España esperan que Yamal no se distraiga con actividades fuera del campo antes de unos meses muy ajetreados para el adolescente. El equipo de Hansi Flick ya ha ganado la Supercopa de España en 2026 y sigue en liza en La Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Tras la temporada nacional, se espera que Yamal desempeñe un papel clave en la Copa del Mundo de 2026 con España. El equipo de Luis de la Fuente acudirá al torneo de Norteamérica, México y Canadá como uno de los favoritos tras una impresionante campaña de clasificación.
