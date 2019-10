FAS sigue de buena racha

Los tigrillos ganaron 3-1 al Independiente.

FAS no defraudó y en su juego 900 en torneos cortos, ya que le ganó 3-1 al Independiente que es dirigido por Omar . Este equipo vicentino no encuentran el rumbo en el torneo. Con la llegada del nuevo técnico, todavía no encuentran la idea de juego que los empiece a sacar de los últimos puestos.

Sin embargo, fue el Independiente el que anotó primero en el partido, a los cuatro minutos, por medio del colombiano Camilo Gómez. El suramericano, adentro del área envió un potente derechazo que venció la resistencia del portero Wilberth Hernández. Sorpresa en el Cuscatlán porque se ponía en duda la buena racha de Memo Rivera.

Xavier García volvió a parecer, tal como lo hizo en el clásico nacional hace dos semanas, al poner el gol del empate a los 29’, tras recibir un centro de Guillermo Stradella, el defensor central se elevó y con un fuerte cabezazo venció al guardameta Héctor Carrillo. Antes del empate,FAS ya había tenido dos jugadas de peligro que por mala suerte no terminaron en las redes.

Bryan Gil, delantero de los santanecos, habilitó a Víctor García y al 34’ dio la ventaja 2-1 para el FAS en un juego que ya era del dominio de los tigrillos, quienes se iban al descanso con una ventaja, pero todavía con todo el segundo tiempo por jugarse.

Al minuto 57 le cometieron una falta a Bryan Gil adentro del área, pero fue Jeison Quiñonez el encargado del cobro, que fue tapado por Carrillo, pero en el balón suelto apareció Guillermo Stradella para colocar el tercer gol de la tranquilidad y que le dio tres puntos al FAS en su partido 900.