Fallece el árbitro de la KNVB Rob Dieperink (38)

Rob Dieperink, árbitro de la KNVB de 38 años, ha fallecido, según Tubantia citando a RealityFBI. Este lunes hubo presencia policial y forense en su calle.

En mayo, tras el partido de la Conference League entre el Crystal Palace y la Fiorentina en Londres, fue detenido como sospechoso de tres delitos, incluido el abuso sexual de un menor.

Finalmente, la policía londinense archivó todos los cargos por falta de pruebas.

La FIFA, que solo admite árbitros de conducta intachable, lo excluyó del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

La FIFA alegó que solo quería árbitros de conducta intachable y reemplazó a Dieperink por el francés Willy Delajod como VAR adicional.

La KNVB también lo apartó como VAR al final de la temporada pasada, pero desde junio trabajaba en su regreso. «Ha sido un golpe tremendo», reconoció el responsable de árbitros, Raymond van Meenen, a ESPN. «Ahora está mejor y queremos acompañarlo en todo el proceso. El objetivo es que regrese al campo y retome su labor como VAR tras el verano».

En su vida cotidiana, Dieperink era director de área en el Ayuntamiento de Berkelland.