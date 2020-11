¿Quién es Exequiel Zeballos, la nueva joyita de Boca que podría debutar ante Lanús?

Como cada vez que se pone en discusión a las divisiones inferiores de Boca, surge un nombre que la rompe desde hace tiempo y que pide pista en Primera: esta vez, se trata de Exequiel Zeballos, juvenil categoría 2002. Con tan solo 18 años, no solo se destaca en el Xeneize, sino también en la Selección argentina y se presenta como una opción más que atractiva para una zona de la cancha en donde las variantes no sobran.

Leonardo Balerdi, Facundo Colidio, Manuel Roffo... Ellos son solo algunos de los jugadores que Diego Mazzilli, uno de los trabajadores del Área de Captación, aportó al semillero del club de La Ribera. En 2013, en un viaje a Santa Fe, conoció al Changuito. Por aquel entonces le decían Palacio, porque ya a los 11 años mostraba una velocidad asombrosa y hacía muchos goles. Jugaba para la escuelita del pueblo, Sarmiento de La Banda, pero a veces también lo hacía con Los de Termas de Río Hondo. Mazzilli lo vio en un torneo interprovincial y no dudó: se aseguró su talento y en 2016, ya con edad para vivir en la pensión, se mudó a Casa Amarilla.

Explotó en 2017, cuando jugaba en la Octava División: gracias a su gran rendimiento (llegó a convertir 15 tantos), fue convocado al seleccionado sub 15 que conducía Diego Placente para disputar el Sudamericano en el país. Salió campeón y fue el máximo anotador del plantel con cinco goles, incluidos dos dobletes ante y . A partir de allí, se convirtió en una fija dentro de las estructuras juveniles de la Albiceleste, conformando las convocatorias de Pablo Aimar para el Sudamericano de Perú y el Mundial de sub 17.

Fue campeón con la Séptima División en 2018 tras ganarle una final a con un gol suyo. Ese año, además, firmó su contrato actual, el primero a nivel profesional, que lo vincula con la institución hasta 2022, convirtiéndose en el más joven en hacerlo en la historia de la entidad. Empezó a entrenarse con la Primera en 2019 de la mano de Gustavo Alfaro, pero fue Miguel Ángel Russo con quien realizó su primera pretemporada a mediados de 2020. Y con quien, ahora, debido a la necesidad de una agenda apretada, podría tener su presentación ante , por la Copa Liga Profesional.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world