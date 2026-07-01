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Australia v China PR - 2022 FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

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Estrella de Australia: «Queremos romper la maldición contra Egipto»

Australia vs Egipto
Australia
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A. Hrustic
Australia
Egipto
EE. UU.

Grandes ambiciones para la estrella de los Kangaroos

Eden Hrustić, jugador de Australia, ha afirmado que su selección quiere hacer historia al enfrentar a Egipto en la ronda de 32 del Mundial 2026, buscando su primer triunfo en la fase eliminatoria.

Australia busca acabar con su racha negativa en eliminatorias y dar un paso histórico ante Egipto.

Hrustić se mostró confiado en la capacidad de su selección para lograr este hito y afirmó que el equipo no pone límites a sus ambiciones en el torneo.

El centrocampista declaró a la web australiana «Nine»: «Algún día ganaremos un partido eliminatorio, ¿por qué no hoy? Si es nuestro día, pasaremos de ronda; y quizá también el siguiente».

Y añadió: «Debes crear tu propia oportunidad, y por eso lucharemos; nos prepararemos de la mejor manera».

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EGY

Hrustić insistió en que el equipo está listo para cualquier escenario, incluso los penaltis, y que cuerpo técnico y jugadores se han preparado a fondo para enfrentar a Egipto.

Además, bromeó con la afición: “Salgan el viernes, dejen el bar a las 3 a. m. y estén listos para el partido a las 4”.

> «Salid el viernes por la noche, marchaos del club a las tres de la madrugada y estad listos para el partido a las cuatro de la mañana».

El objetivo es eliminar a Egipto y alcanzar los octavos de final, un hito inédito para Australia en la fase eliminatoria del Mundial.

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