"Estoy tremendamente agradecido": Mikel Arteta, técnico del Arsenal, se pronuncia sobre su futuro en respuesta a las informaciones que apuntan a una oferta de trabajo en el PSG

El entrenador de los Gunners negó un acercamiento con Paris Saint-Germain y recalcó que está feliz en el subcampeón de Inglaterra.

Arteta se pronuncia sobre su futuro en el Arsenal

El PSG habría ofrecido a Arteta un puesto de entrenador

El Arsenal quiere cerrar los fichajes de Havertz y Rice

¿QUÉ OCURRIÓ? La semana pasada, el director deportivo del París Saint-Germain, Luis Campos, se puso en contacto con Mikel Arteta para sustituir a Christophe Galtier. Sin embargo, el técnico del Arsenal ha afirmado ahora que tiene asuntos pendientes en el club de la Premier League y que está encantado de continuar allí.

LO QUE DIJERON: Preguntado por la oferta del PSG, Arteta declaró a Marca: "Yo sólo puedo decir que estoy feliz en el Arsenal. Me siento querido, valorado por nuestros dueños, Stan and Josh (los dos Kroenke), y me queda mucho por hacer aquí en este club. Estoy feliz y tremendamente agradecido por estar en el Arsenal".

EL PANORAMA GENERAL: Bajo la tutela de Arteta la temporada pasada, los Gunners terminaron subcampeones por detrás del Manchester City. El Arsenal había liderado la tabla durante la mayor parte de la campaña, pero sufrió una desafortunada racha de lesiones que acabó desbaratando sus aspiraciones. "A día de hoy, todavía me duele en lo más profundo no haber conseguido la Premier después de estar 10 meses peleando con el City. Pero así es el deporte. Dicho esto, lo conseguido con un equipo tan joven [el Arsenal tenía la plantilla más joven de la Premier] es de mérito. Eso lo tengo claro también", dijo.

¿QUÉ LE ESPERA AL ARSENAL? Con el objetivo de mejorar su plantilla de cara a la próxima temporada, el Arsenal urge en el mercado de fichajes. Está a punto de hacerse con los servicios de Kai Havertz, del Chelsea, y lidera la carrera por la incorporación de Declan Rice, del West Ham.