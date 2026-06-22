«Este es el primer fracaso de Jordi Cruijff en el Ajax»

Valentijn Driessen considera la salida de Óscar García del Ajax una derrota para el director técnico, Jordi Cruijff. En cambio, Mike Verweij, en la sección «Kick-Off» de De Telegraaf, es más indulgente con el directivo del club de Ámsterdam.

García llegó al Jong Ajax el verano pasado y, tras la salida de Fred Grim, pasó al primer equipo con resultados discretos. Ajax alcanzó la Conference League tras ganar al FC Utrecht en la final de play-offs por penaltis.

El domingo, el club anunció su salida pese a que su contrato vencía en 2027. «Oscar llegó al Jong Ajax en un momento difícil y luego nos ayudó en el primer equipo; le agradecemos su esfuerzo y le deseamos lo mejor», indicaron.

«Jordi Cruijff lo fichó para el Jong Ajax; si se hubiera quedado allí, habría sido un éxito», opina Verweij un día después. «Los jugadores lo veían como un gran entrenador. Lo lanzaron a los lobos en el primer equipo y no funcionó».

Driessen, en cambio, es contundente: «Es el primer fracaso de Cruijff. En su primera rueda de prensa, Mike dijo que no le sorprendería que García reemplazara a Grim si las cosas iban mal».

«Cruijff lo tenía en mente, pero no funcionó ni en el Jong Ajax, porque García se marchó pronto, ni en el primer equipo», opina Driessen, quien no cree que el técnico español haya aportado nada al Ajax.

Verweij añade que Cruijff se llevó «un susto de muerte» por la calidad de la plantilla y la organización del primer equipo, y porque no había un plan de sucesión sólido tras Grim.

Finalmente, el club le permitió terminar la temporada con el primer equipo, pero las cosas no mejoraron. “En ese sentido, estoy de acuerdo con Valentijn: no salió como se esperaba, así que Cruijff no lo hizo bien”, concluye Verweij.