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Essam El-Shawali deja de lado a Messi por la selección de Egipto

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Los «Faraones» se despidieron del Mundial en un final dramático

El comentarista tunecino Essam Al-Shawali ignoró a Lionel Messi tras liderar a Argentina ante Egipto en el Mundial 2026.

Messi marcó un gol y dio una asistencia para llevar a Argentina a remontar y vencer a Egipto por 3-2 este martes en el estadio de Atlanta, en los octavos de final del Mundial de 2026.

Tras el partido, Al-Shawali publicó en su cuenta de «X» un mensaje que elogiaba a Egipto sin mencionar a Messi, pese a su habitual admiración.

El comentarista tunecino escribió: «Antes del partido, muchos esperaban una victoria cómoda de Argentina, pero la selección egipcia dio la sorpresa y ofreció uno de sus mejores partidos en toda su historia en el Mundial».

Explicó: «Egipto se adelantó 2-0 al campeón del mundo e impuso su juego, complicando a Argentina».

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Concluyó: «Es cierto que el final fue una dolorosa derrota por 3-2 tras una remontada dramática de Argentina en los últimos minutos, pero lo que ofrecieron los Faraones fue una lección de valentía, disciplina y fe en su capacidad para plantar cara a los grandes del mundo».

Concluyó: «Egipto quedó eliminado, pero se fue con la cabeza alta, tras ganarse el respeto de todos y demostrar que el fútbol árabe y africano puede competir con las mejores selecciones del mundo».

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