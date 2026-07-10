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España en semifinales: historial impresionante, complejo para Francia

Francia vs España
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Bélgica

España ha derrotado a los Gallos dos veces seguidas

España jugará contra Francia en las semifinales del Mundial 2026 tras ganar 2-1 a Bélgica.

Las estadísticas favorecen a «La Roja»: España solo ha perdido dos de sus doce semifinales oficiales.

Cayeron ante Estados Unidos en la Copa de las Confederaciones 2009 y ante Italia en la Euro 2020 (celebrada en 2021).

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Francia, en cambio, llega con malos recuerdos: perdió las dos últimas semifinales que disputó.

En las semifinales de la Euro 2024 perdieron 2-1 contra España y, en las de la Liga de Naciones 2025, cayeron 5-4 ante la misma selección.

Antes de esos tropiezos, la selección francesa encadenó nueve victorias seguidas en esta ronda, según la web francesa «stats foot».


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