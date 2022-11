España vs. Alemania en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre España y Alemania, correspondiente al Grupo E del Mundial de Qatar 2022.

España y Alemania se enfrentan en partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Al Bayt como escenario, se da un choque entre la selección que lució más dominante en la primera jornada, frente a un rival que fue sorprendido en su debut por un equipo que lucía menos competitivo en el papel.

La Furia arrancó el campeonato con un contundente triunfo por marcador de 7-0 sobre Costa Rica con un doblete de Ferrán Torres, además de los goles de Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler y Álvaro Morata. El equipo dirigido por Luis Enrique es el mejor equipo del campeonato tras una fecha, con la mejor diferencia de anotaciones, con lo que es líder del grupo.

Por su parte, Die Mannschaft comenzó con el pie izquierdo con una inesperada derrota ante Japón por 1-2, a pesar de tomar la ventaja con un tanto de Ilkay Gündogan. El cuadro a cargo de Hansi Flick se colocó en la tercera posición del tablero, con el temor de un segundo descalabro que podría resultar letal para sus aspiraciones.

Mundial Qatar 2022: cuándo empieza, dónde es, cómo se juega y equipos participantes

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

ESPAÑA - ALEMANIA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

17:00 | España no saldrá con el mismo once que ante Costa Rica. Lo confirmó Luis Enrique. Habrá que ver qué permutas realiza, pero lo normal es que haya al menos dos o tres cambios.

16:30 | Recordemos que esta mañana han jugado Japón y Costa Rica con victoria tica por 1-0. Eso impide que España esté clasificada matemáticamente aunque gane a Alemania, pero si gana estará virtualmente en octavos. Alemania, por su parte, seguirá con opciones de estar en octavos aunque pierda.

16:15 | Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. España enfrenta a Alemania en la fecha 2 del Grupo E del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Bayt.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO España - Alemania FECHA Domingo 27 de noviembre ESTADIO Al Bayt | Jor, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Canal 13 y Chilevisión. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports. En España se podrá ver por la 1 TVE.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre España y Alemania estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

ESPAÑA

A confirmar.

ALEMANIA

A confirmar