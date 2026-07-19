España ahoga a Argentina... ¡y la prueba es el extraño número de Messi!

España dominó la primera parte de la final del Mundial 2026 ante Argentina en el estadio MetLife de Nueva York.

Pese al 0-0 al descanso, España dominó la posesión, mientras Argentina se replegaba y buscaba contraataques.

Los españoles desperdiciaron varias ocasiones ante la vigilancia de Emiliano Martínez, mientras que Argentina, liderada por Lionel Messi, apenas amenazó la portería de Unai Simón.

La estadística de Opta en X lo confirma: en los primeros 15 minutos Messi solo tocó el balón una vez, en el saque inicial.





España busca su segundo título tras 2010.

Argentina busca su segundo título consecutivo y el cuarto en su historia.



