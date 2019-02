Escober pide que Olimpia se "haga sentir" de local

Primera División de Honduras: El arquero que destacó en el 0-0 ante Real España pide un cambio de actitud en su equipo.

Donis Escober no es autosuficiente. Pudo haberse ido conforme con su extraordinaria actuación que permitió mantener el 0-0 ante Real España, pero de ninguna manera se conformó. El arquero de Olimpia fue figura en un partido en el que ninguno de los dos escoltas pudo arrimarse al líder Marathón y en el que percibió que sufrieron el dominio de La Máquina, situación que no le gustó.

"Ojalá cambiemos de actitud y de local nos hagamos sentir y tratemos de aprovechar cada partido y más que todo con los equipos grandes que son los directos", expresó el experimentado futbolista de 38 años.

Además, el nacido en San Ignacio y que lleva su carrera íntegra en el club albo desde el 2000 valoró su actuación personal al margen de que no se pudo ganar. "Importante siempre es formar parte del grupo, aportar desde donde estemos y creo que la presión más que todo es para mí, que me obliga a esforzarme cada vez más. Vamos a seguir trabajando, ojalá que en todos los partidos me salieran bien las cosas, pero hay que mejorar", dijo, autocrítico.

Por otra parte, Escober resaltó también la labor de su colega, defensor del otro arco: Luis López. "Creo que el primer tiempo tuvimos ocasiones y Buba hizo muy buenas tapadas, pero fue un partido parejo. Ahora hay que pensar en el siguiente compromiso y esperar que mejoremos", sentenció Escober.