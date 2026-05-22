«Es lamentable que Ronald Koeman lo lleve al Mundial»

Sjoerd Mossou tildó de «patético» la posible convocatoria de Wout Weghorst para el Mundial por parte de Ronald Koeman, según declaró en el programa «Voetbalpraat» de ESPN.

El delantero, con 51 partidos con la Orange, suele ser convocado por Koeman y todo indica que esta vez no será la excepción, sobre todo tras las lesiones de Memphis Depay y Emmanuel Emegha.

«Weghorst es un suplente de última hora. Puede causar estragos en los últimos diez minutos, pero se espera más de quien va al Mundial con Holanda», afirma Mossou.

«Si has visto a Weghorst este curso, es lamentable que vaya», añade. «Lo hizo bien en Catar, pero eso ya pasó».

«Para ser un delantero de la selección holandesa, se queda muy corto», concluye el columnista de Het Algemeen Dagblad.

El jueves, con el Ajax, falló dos ocasiones claras ante el FC Groningen (2-0) y mostró un nivel muy bajo.

El delantero de 33 años ha jugado 27 partidos esta temporada con el Ajax, marcando ocho goles y dando cuatro asistencias.