Marquinhos, defensa y capitán de Brasil, mostró su decepción tras la eliminación en octavos del Mundial ante Noruega (2-1) y criticó los puntos débiles de su equipo.

Al final del partido, asumió su responsabilidad y reflejó la decepción del vestuario.

El capitán del París Saint-Germain admitió las deficiencias del equipo y reafirmó su liderazgo.

En declaraciones a Foot Mercato, afirmó: «Es increíble. Es realmente difícil hablar de ello. Tenemos que aceptar este fracaso y ser críticos con nosotros mismos. Por experiencia, sabemos que estos partidos son muy difíciles. Cada balón es decisivo».

Noruega aprovechó sus ocasiones y nosotros no. En un Mundial avanza el que menos falla. Asumimos la responsabilidad. Soy el capitán y uno de los más experimentados; asumimos la responsabilidad y debemos ser pacientes con los jóvenes».

Y concluyó: «No podemos ir al Mundial con estos resultados».

El defensa brasileño añadió que deben empezar casi de cero para evitar repetir este escenario en el próximo Mundial.

Hemos hecho un gran esfuerzo, pero cometimos errores en momentos clave. El fútbol actual está muy igualado y debemos aprender de nuestros fallos. Gracias a todos los que vinieron a ver el partido y nos apoyaron. Espero que el público siga apoyando a los jugadores en las próximas generaciones. Tenemos por delante cuatro años de trabajo para prepararnos para el próximo Mundial. Hoy comienza una nueva etapa».