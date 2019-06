Barça: fichar a Neymar y Griezmann supondría un gran riesgo financiero

Antiguos altos cargos de la comisión económica del Barcelona muestran sus dudas ante la posibilidad que ambos puedan vestir de azulgrana.

O Antoine Griezmann o Neymar Da Silva. El tiene que decidirse entre uno u otro porque no va a poder afrontar la incorporación de ambos, hablando en términos financieros. Es la principal conclusión a la que llegan antiguos altos cargos de la comisión económica del Barcelona ante la pregunta de Goal en cuanto a la capacidad de la tesorería azulgrana de soportar ambas operaciones y la respuesta es tajante: "traerles a ambos es inviable tanto por el precio de los traspasos como por sus sueldos".

En otras palabras, que no hay dinero para tanta estrella y hay que tener en cuenta cómo "el Barcelona tiene un modelo, no es un club estado y no puede pasarse igual que no puede vivir del pasado" a la hora de acudir al mercado. Y no solo eso, sino que además "Neymar se fue bastante mal, ahora hacemos ver que no nos acordamos pero sus últimos partidos en el Barcelona no fueron buenos". Por otro lado, "ya me pareció absurdo ir a por Griezmann hace un año, juega en la misma posición que Messi y se rió del club".

Por todo ello, traerles a ambos supone "algo imposible" según las fuentes consultadas por Goal "tanto en lo social como en lo financiero, y deportivamente roza el horror, no tiene ningún sentido". Sin embargo, ver a Neymar de azulgrana no es del todo imposible siempre que el Barcelona logre convencer al para que se haga cargo de Griezmann, con quien el acuerdo es total a partir del 1 de julio como ya han desvelado las más altas esferas del Atlético.

Es decir, la incorporación de Neymar "es viable financieramente si el Barcelona ficha a Griezmann por 120 para luego traspasarle por 50 al PSG y acabar comprando a Neymar por 150, así la tesorería podría asumir el impacto". Y aunque esta clase de operaciones "suelen hacerse con suplentes, nunca con titulares" el mero hecho de plantearse semejante estrategia da buena cuenta de que no existe forma de encajar financieramente ambas operaciones en un club que además tiene ante si la ejecución del Espai Barça, el plan de remodelación de todas las instalaciones del club cuyo presupuesto supera los seiscientos millones de euros.