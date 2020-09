Erick Gutiérrez: "Schmidt me hizo sentir jugador otra vez"

El conjunto Rojiblanco disputa la Jornada 1 tras aproximadamente un semestre de inactividad de carácter oficial.

Para Erick Gutiérrez, su estancia en el marca un antes y un después con el director técnico Roger Schmidt, en comparación con su antecesor, Mark van Bommel.

“Es muy distinto. Me está haciendo sentir jugador otra vez. Habla mucho conmigo, me dice que puedo ser importante para el equipo, y eso me da mucha confianza, la misma que había perdido", reveló en entrevista con Récord.

Además descartó que el pasado exitoso de compatriotas suyos como Andrés Guardado, Carlos Salcido, Hirving Lozano, entre otros, le juegue en contra a la hora de estar en la cancha.

“No es presión, pero yo sabía lo que representa el club. Sabía que a los mexicanos les ha ido bien acá. Empecé muy bien cuando llegué: hice goles, asistencias y de repente todo cambió. No sé la razón, pero me siento tranquilo porque siempre he dado lo mejor de mí. Me hice fuerte mentalmente porque es difícil no jugar, ya no confiaba en mí mismo o no sabía si podía estar acá “.

Tras varios meses por la pandemia de coronavirus, la cual inclusó obligó a cancelar la temporada pasada, el cuadro Granjero debuta en la Eredivisie frente al Groningen.