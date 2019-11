¿Qué equipo tiene más Ascensos MX? Todos los campeones de la historia

Oaxaca busca su segundo trofeo de la especialidad, mientras que los Cañoneros van apenas por su primero.

El es una de esas categorías que confirman que como no hay dos, ni como país, ni como balompié. ¿Por qué? En muchas ocasiones equipos que se proclamaron campeones no pudieron subir a la Primera División, en otras oportunidades no hubo ni subidas ni bajadas y pocos fueron los que sí lo lograron sin complicaciones de por medio.

La división de plata tiene sus peculiaridades por su sistema de competencia semestral parecido al del Máximo Circuito. Hay dos torneos, Clausura y Apertura, y usualmente los dos que se los llevan se enfrentan entre sí para definir al nuevo inquilino de la Liga MX. Cuando el mismo club se corona bicampeón escala automáticamente.

Por lo tanto, numerosas veces no sirve tanto dar la vuelta olímpica si no ganas el partido que importa: el último. Eso lo saben y , quienes disputan la del Apertura 2019. Supuestamente ahora sí todos los cuadros del Ascenso cumplen con los requisitos para ello, aunque falta una revisión más.

TODOS LOS CAMPEONES DE LA HISTORIA

TEMPORADA CAMPEÓN RESULTADO SUBCAMPEÓN 1994-1995 5-1 1995-1996 Pachuca 4-2 Hermosillo Invierno 96 Tigres 3-1 Atlético Hidalgo Verano 97 Tigres* 4-1 Invierno 97 Pachuca* 2-1 Verano 98 Tigrillos 4-1 Zacatepec Invierno 98 Atlético Yucatán 1-0 Tijuana Verano 99 Unión de Curtidores* 3-2 Hidalgo Invierno 99 Irapuato 5-3 Zacatepec Verano 2000 Irapuato* 4-4 (4-2) Cruz Azul Hidalgo Invierno 2000 Aguascalientes 6-4 La Piedad Verano 2001 La Piedad* 4-2 Toros Neza Invierno 2001 4-2 San Luis Verano 2002 San Luis* 5-4 Tigrillos Invierno 2002 Irapuato* 0-0 (5-4) La Piedad Verano 2003 León 3-2 Tapatío Apertura 2003 * 7-6 Cobras Clausura 2004 León 2-1 Dorados Apertura 2004 San Luis* 3-2 Atlético Mexiquense Clausura 2005 * 3-2 León Apertura 2005 2-1 Cruz Azul Oaxaca Clausura 2006 Querétaro 3-3 (4-3) Indios Apertura 2006 Puebla* 3-3 (6-5) Salamanca Clausura 2007 Dorados 5-4 León Apertura 2007 Indios* 7-0 Dorados Clausura 2008 León 3-2 Dorados Apertura 2008 Querétaro* 2-0 Irapuato Clausura 2009 Mérida 1-0 Tijuana Apertura 2009 4-3 Irapuato Bicentenario 2010 Necaxa* 4-2 León Apertura 2010 Tijuana* 3-0 Veracruz Clausura 2011 Irapuato 2-1 Tijuana Apertura 2011 Correcaminos 4-1 La Piedad Clausura 2012 León* 7-3 Apertura 2012 La Piedad* 3-2 Dorados Clausura 2013 Toros Neza 4-0 Necaxa Apertura 2013 Leones Negros* 2-1 Necaxa Clausura 2014 Estudiantes Tecos 1-1 (4-3) Correcaminos Apertura 2014 Necaxa 4-4 (5-4) Tepic Clausura 2015 Dorados* 3-1 San Luis Apertura 2015 Juárez 3-1 Clausura 2016 Necaxa* 2-0 Zacatecas Apertura 2016 Dorados 4-2 Atlante Clausura 2017 Lobos BUAP* 4-2 Juárez Apertura 2017 Alebrijes 2-2 (4-2) Juárez Clausura 2018 Cafetaleros* 3-2 Leones Negros Apertura 2018 Atlético de San Luis 4-3 Dorados Clausura 2019 Atlético de San Luis* 2-1 Dorados Apertura 2019 Zacatepec o Alebrijes ¿? Alebrijes o Zacatepec

*Ganó la final de Ascenso y subió a Primera División

¿QUÉ EQUIPO HA GANADO MÁS LIGAS?

CLUB TÍTULOS Dorados 4 (Apertura 2003, Clausura 2007, Clausura 2015 y Apertura 2016) León 4 (Clausura 2003, Clausura 2004, Clausura 2008 y Clausura 2012) Irapuato 4 (Invierno 1999, Verano 2000, Apertura 2002 y Clausura 2011) Necaxa 4 (Apertura 2009, Bicentenario 2010, Apertura 2014 y Clausura 2016) Querétaro 3 (Clausura 2005, Clausura 2006 y Apertura 2008) La Piedad 2 (Verano 2001 y Apertura 2012) Pachuca 2 (1995-96 e Invierno 1997) San Luis 2 (Verano 2002 y Apertura 2004) 2 (Apertura 2018 y Clausura 2019) Tigres 2 (Invierno 1996 y Verano 1997) Puebla 2 (Apertura 2005 y Apertura 2006) 2 (Invierno 1998 y Clausura 2009) Correcaminos 1 (Apertura 2011) Tijuana 1 (Apertura 2010) Juárez 1 (Apertura 2015) Tigrillos 1 (Verano 1998) Veracruz 1 (Invierno 2001) Toros Neza 1 (Clausura 2013) Indios 1 (Apertura 2007) Lobos BUAP 1 (Clausura 2017) Leones Negros 1 (Apertura 2013) Celaya 1994-95 Unión de Curtidores 1 (Verano 1999) Aguascalientes 1 (Invierno 2000) Estudiantes Tecos 1 (Clausura 2014) Alebrijes 1 (Apertura 2017) Cafetaleros 1 (Clausura 2018)

¿QUÉ EQUIPO TIENE MÁS ASCENSOS?

CLUB CAMPEÓN Dorados 2 (2003-04 y 2014-15) Irapuato 2 (1999-00 y 2002-03) Querétaro 2 (2005-06 y 2008-09) Necaxa 2 (2009-10 y 2015-16) La Piedad 2 (2000-01 y 2012-13) San Luis 2 (2001-02 y 2004-05) León 1 (2011-12) Puebla 1 (2006-07) Tigres 1 (1996-97) Pachuca 1 (1997-98) Unión de Curtidores 1 (1998-99) Indios 1 (2007-08) Tijuana 1 (2010-11) Leones Negros 1 (2013-14) Lobos BUAP 1 (2016-17) Cafetaleros 1 (2017-18) Atlético San Luis 1 (2018-19)

